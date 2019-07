Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisende angegriffen

Berlin - Mitte (ots)

In der Nacht zu Mittwoch nahmen Bundespolizisten einen Mann vorläufig fest, nachdem er mit weiteren unbekannt gebliebenen Personen Reisende angegriffen hatte.

Gegen Mitternacht gerieten zwei 35- und 27-jährige deutsche Staatsangehörige in eine verbale Auseinandersetzung mit einem 17-jährigen syrischen Staatsangehörigen und weiteren unbekannt gebliebenen Männern auf dem Berliner Alexanderplatz. Als die späteren Geschädigten im Anschluss in den Bahnhof gingen, folgten die Männer ihnen und schlugen mit Glasflaschen und einem Gürtel auf sie ein und entwendeten den Rucksack des 35-Jährigen. Dabei verletzte er sich am Kopf, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab. Der 27-Jährige erlitt bei dem Angriff eine Platzwunde am Hinterkopf und verletzte sich an der Hand. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort.

Im Nahbereich fahndeten Einsatzkräfte nach den Tätern und konnten den 17-Jährigen vorläufig festnehmen. Die Messung seiner Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 0,98 Promille. Die anderen Täter flüchteten unerkannt.

Die Bundespolizei leitete gegen den 17-Jährigen und die unbekannten Täter Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und räuberischen Diebstahls ein.

