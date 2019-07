Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Radfahrer übersehen

Haslach (ots)

Zu einem Zusammenstoß kam es am Montag gegen 20.40 Uhr kurz vor der Ortseinfahrt Schnellingen zwischen dem Fahrer eines BMW und einem 49-jährigen Rennradfahrer. Der Autofahrer war in Richtung Schnellingen auf der Kreisstraße unterwegs und wollte nach links über die Kinzigbrücke in Richtung Haslach abbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich den aus Schnellingen kommenden geradeausfahrenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer musste zur Behandlung seiner Verletzungen ins nächste Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils circa 500 Euro. Den Senior erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

