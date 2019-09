Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Cannabis-Plantage von der Polizei abgeerntet - zwei Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Die Polizei hat eine Cannabis-Plantage in einem Waldstück bei WT-Tiengen am Freitag, 13.09.2019, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung abgeerntet. Zwei Männer im Alter von 53 und 55 Jahren konnten als Tatverdächtige ermittelt werden. Die Männer hatten ca. 170 Cannabispflanzen professionell aufgezogen, in unwegsamem Gelände geschützt angelegt und mit Tarnmaterial vor möglichem Erkennen geschützt. Ermittlungen führten schnell auf die Spur der Männer. Noch am Abend konnte in den Wohnungen der beiden Männer eine kleinere Menge Rauschgift beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell