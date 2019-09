Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Diesel entwendet

LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht auf Dienstag wurde in Niederwinden, an einer Baustelle im Bereich Dürrenbergweg, Dieselkraftstoff entwendet. Trotz der offensichtlich recht professionellen Vorgehensweise der Täter geht die Polizei davon aus, dass der Diebstahl beobachtet, aber wohl nicht als solcher eingestuft wurde. Vor allem deshalb, weil der Abzapfvorgang längere Zeit gedauert haben dürfte. Sehr wahrscheinlich muss ein Kraftfahrzeug mitgeführt worden sein, auf welchem auch ein größerer Tank transportiert werden kann. Wer im Bereich der beschriebenen Baustelle, ab Dienstag, 17:45 Uhr, Fahrzeuge, Personen oder Vorgänge beobachtet hat, die im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen könnten, möge sich bitte mit der Polizei Elzach in Verbindung setzen. Telefon: 07682/909196.

