Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Kiosk

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Abend ist ein bislang unbekannter Täter in einen Kiosk auf der Marktstraße in Rheydt eingebrochen. Hierzu hebelte er zwischen 18.30 Uhr und 22.55 Uhr zunächst an dem Glaseinsatz der Eingangstür und trat ihn anschließend ein. Er stahl mehrere Packungen Zigaretten und flüchtete anschließend.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell