POL-RE: Marl: Gartenhütte brennt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Brand an der Brasserstraße ist am Freitag eine Gartenlaube beschädigt worden. Das Feuer wurde um 08.00 h entdeckt. Warum die Laube in Brand geraten ist, ist noch unklar. Während der Löscharbeiten musste die Brassertstraße gesperrt werden. Das Fachkommissariat ermittelt. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

