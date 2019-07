Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Freiheitsstraße erlitten. Ein 75-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel wollte gegen 17.20 Uhr von der Freiheitsstraße in die Lambertstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 46-jährigen Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel. Ein Rettungswagen brachte den 46-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 1350 Euro.

