Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Mit leichten Verletzungen brachte am Donnerstag ein Rettungswagen eine 18-jährige Halternerin nach einem Unfall auf der Dorstener Straße in ein Krankenhaus. Gegen 15.30 Uhr fuhr die junge Frau mit ihrem Auto Richtung Marl und wollte in die Dorstener Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 39-jährigen Mann aus Haltern am See. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 6000 Euro.

