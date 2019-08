Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Mönchengladbach - Schlägerei in Odenkirchen - 33-Jähriger mit lebensgefährlicher Kopfverletzung im Krankenhaus

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagabend, 20.08.2019, kam es gegen 21:00 Uhr in Odenkirchen auf der Straße Zur Burgmühle in Höhe des Pavillons zu Streitigkeiten zwischen einem 31-jährigen und einem 33-jährigen Mönchengladbacher.

Es kam zu einem Schlagaustausch, bei dem wechselseitige Körperverletzungen begangen wurden.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung, so der derzeitige Ermittlungsstand, kam der 33-Jährige zu Fall, stürzte auf den Kopf und zog sich hierbei eine schwere, lebensgefährliche Kopfverletzung zu.

Der Verletzte musste zunächst von Ersthelfern, anschließend vom eintreffenden Rettungsdienst noch vor Ort reanimiert werden.

Anschließend wurde er einer Krefelder Klinik zugeführt.

Der an der Schlägerei beteiligte 31-Jährige wurde festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, die bisher namentlich noch nicht festgehalten wurden, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 02161-290 in Verbindung zu setzen.(jl)

