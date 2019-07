Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß in Bockhorn - Pkw und Pedelec-Fahrer stoßen zusammen - Senior leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Gegen 21:45 Uhr befuhr am Montagabend, 15.07.2019, eine 28-Jährige aus Bockhorn mit ihrem PKW Passat die Grabsteder Straße in Richtung B 437. An der Kreuzung zur B 437 übersah sie einen von rechts kommenden bevorrechtigten 90-Jährigen aus Bockhorn, der auf seinem Pedelec den Radweg in Richtung Varel befuhr. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß und anschließendem Sturz leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

