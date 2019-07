Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei WHV Brand eines Mehrfamilienhauses(ohne Personenschaden)

Wilhelmshaven (ots)

In der Marktstraße kam es am 16.07.2019, gegen 00.50 Uhr,in der Wohnung einer Jugendhilfeeinrichtung zum Brandausbruch, möglicherweise durch eine unzureichend entsorgte Zigarettenkippe. Der Brand dehnte sich ins Unter-sowie Dachgeschoss aus. Alle Bewohner (5 Personen sind dort gemeldet)konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Höhe des Sachschadens ist z.Z. unbekannt. Das Haus ist z.Z. unbewohnbar. Die Löscharbeiten der Berufs-und freiwilligen Feuerwehr(en) dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell