Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bahnstraße - Einbruch in Metzgerei und Bäckerei

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine an der Bahnstraße Ecke Monschauer Straße gelegene Metzgerei ein.

Sie hebelten hierzu eine zum dortigen Parkplatz hin gelegene Eingangstüre auf. Anschließend brachen sie noch die Verbindungstüre zu der daneben liegenden Bäckerei auf, stahlen aus ihr jedoch nichts.

Aus der Metzgerei stahlen die Einbrecher letztlich Fleischwaren.

Da von Einsatzkräften am Tatort in einem Gebüsch eine Kiste mit Fleischwaren aufgefunden wurde, ist anzunehmen, dass die Einbrecher beim Abtransport gestört wurden.

Die Polizei fragt daher, wer möglicherweise Beobachtungen machte, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an Telefon 02161-290.(jl)

