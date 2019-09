Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Streit zwischen zwei Gruppen auf dem Kirchplatz

Freiburg (ots)

Zu einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen ist die Polizei am Dienstag, 17.09.2019, gegen 20:00 Uhr, nach WT-Tiengen gerufen worden. Bei Eintreffen der Polizei konnte eine Gruppe angetroffen werden. Daraus wies ein 14-jähriger leichte Verletzungen auf. Diese will er aber bereits bei einer Auseinandersetzung in Waldshut gegen 18:00 Uhr erlitten haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

