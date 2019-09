Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pedelec-Fahrer stürzt schwer - Rettungshubschraubereinsatz

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde am Montagabend, 16.09.2019, ein 81 Jahre alter Fahrradfahrer nach einem Sturz bei Efringen-Kirchen. Der Mann war gegen 17:45 Uhr auf der K 6321 von Huttingen in Richtung der B 3 gefahren, als er plötzlich ins Schlingern geriet und in den Grünstreifen fiel. Er war kurzzeitig bewusstlos. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Wegen der Landung und bis zum Abflug des Helikopters war die Kreisstraße komplett gesperrt.

