Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gast zerlegt Hotelzimmer

Freiburg (ots)

Der Gast eines Hotels hat in der Nacht zum Dienstag, 17.09.2019, sein Zimmer zerlegt. Wie eine Überprüfung des Zimmers am Morgen ergab, hatte der 28-jährige den Fernseher und einen Glastisch zerschlagen. Der Boden war übersäht von Scherben. Sein Bettlaken war blutverschmiert, denn dabei hatte er sich Schnittverletzungen an der Hand zugezogen. Er selbst gab an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Er musste das Zimmer räumen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

