Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw zwingt Gegenverkehr in die Leitplanke und flüchtet

Gondenbrett (ots)

Am Freitag, 06.09.2019 gegen 06:00 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Skoda die B 265 aus Richtung der Landesgrenze kommend in Fahrtrichtung Prüm. Kurz nach der Einmündung nach Olzheim sei ihm ein Pkw der Marke Ford auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen, sodass er nach rechts habe ausweichen müssen. Dadurch sei er mit seinem Pkw gegen die rechte Schutzplanke gestoßen. Der Fahrer des Ford habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu diesem Vorfall werden an die Polizeiinspektion in Prüm erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de/pi.pruem

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell