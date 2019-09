Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsüberwachung Kindergarten

Osann-Monzel (ots)

Am Morgen des 10.09.2019 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Wittlich eine Verkehrsüberwachung vor der Kindertagesstätte in der Moselstraße der Gemeinde Monzel durchgeführt. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder mit Kindersitz und Sicherheitsgurt. Die Polizei Wittlich möchte an dieser Stelle ein Lob an den ganz überwiegenden Teil der verantwortungsbewussten Eltern aussprechen, da lediglich ein Verstoß festgestellt und geahndet werden musste.

