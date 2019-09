Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 09.09.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Einbruch in Speisegaststätte

Ort: Daun, Leopoldstraße

Zeit: 07.09.2019, 22.00 Uhr bis 08.09.2019, 07.30 Uhr . Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag Zutritt zu einem italienischen Restaurant in der Leopoldstraße. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke. Ein Tresor wurde aufgebrochen und darin enthaltenes Bargeld gestohlen. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

