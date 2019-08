Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Autofahrerin kollidiert mit Mauer - Zeugen gesucht

Aus bislang unbekannter Ursache ist die Fahrerin (75) eines grauen Renault Twingo am Dienstag (13. August, 13:35 Uhr) von der Fahrbahn der Obere-Sterkrader-Straße abgekommen und mit dem Mauerwerk einer Unterführung kollidiert. Als die verständigten Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, kümmerten sich bereits ein Ehepaar (56, 62) und ein junger Mann (21) um die Seniorin, die am Arm blutete. Ein Rettungswagen brachte die 75-Jährige, die unter Schock stand, zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Beamten nahmen den Unfall auf und schrieben eine Unfallanzeige. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Verkehrskommissariat 21. (dab)

