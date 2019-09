Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Ortsschildes

Schalkenmehren (ots)

Der oder die unbekannten Täter haben in Schalkenmehren das an der Mehrender Straße (K 16) am Ortsrand stehende Ortsschild "Schalkenmehren/ Mehren 2km", aller Wahrscheinlichkeit nach in der Nacht vom 06. zum 07.09.2019 entwendet. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260

