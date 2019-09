Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Daun (ots)

Am Samstag, den 07.09.19, in dem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 23:05 Uhr, parkte der Pkw BMW 118d, grau, auf dem Parkplatz des Wehrbüschstadions in Daun und wurde in diesem Zeitraum durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

Tel.: 06592 / 9626-0

email: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell