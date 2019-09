Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Gillenfeld (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am 06.09.19, in dem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, mit einem unbekannten Fahrzeug in Gillenfeld die Straße "Auf Leidenberg" gefahren und hat vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Wenden eine Grundstücksmauer beschädigt. Anschließend hat sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

