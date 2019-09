Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung am geparkten Pkw

Gerolstein (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht vom 03.09.19, 23:00 Uhr, auf den 04.09.19, 11:00 Uhr, die Heckklappe, eines auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Sarresdorfer Straße in Gerolstein geparkten Pkw Renault Clio, beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

