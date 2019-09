Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verursacher eines Verkehrsunfall in Traben-Trarbach entfernt sich von der Unfallstelle

Traben-Trarbach (ots)

Am heutigen Freitag kam es in der Zeit von 12:33 bis 13:00 Uhr, in Traben-Trarbach, Ortsteil Trarbach, auf dem Parkplatz hinter der Fußgängerzone in der Enkircher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der Fahrer eines wahrscheinlich weißen Fahrzeuges streifte beim Ein- oder Ausparken den rechts von ihm parkenden Pkw der Marke Peugeot, Farbe silbermetallic, und beschädigte diesen erheblich. Trotz des hohen Schadens entfernte sich ON 01 unerlaubt.

Wer Hinweise auf den Fahrer und das verursachende Fahrzeug geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiwache Traben-Trarbach unter den Erreichbarkeiten 06541-6270 (Telefon), 06542-986779 (Fax) oder pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de (Email) in Verbindung setzen.

