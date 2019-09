Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 06.09.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Diebstahl von Baugerät und Kraftstoff

Ort: Betteldorf, B 421

Zeit: 04.09.2019, 20.00 Uhr bis 05.09.2019, 05.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen den verschlossenen Deckel am Kraftstofftank eines an der B 412 abgestellten Baggers auf und entnahmen mehrere Hundert Liter Diesel. Auch eine hochwertige Rüttelplatte der Marke Bomag, Typ BP 7070, wurde entwendet. Der entstandene Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

