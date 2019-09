Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Aufbruch eines Baustellencontainers

Dodenburg (ots)

In der Zeit vom 02.09.2019 - 03.09.2019 wurde ein Überseecontainer in 54518 Dodenburg, welcher an der Landesstraße 43, in dem dortigen Baustellenbereich aufgestellt ist, aufgehebelt. Der oder die Täter entwendeten ein Stromaggregat sowie diverse Werkzeuge. Wer kann diesbezüglich sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260, geben?

