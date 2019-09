Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ürzig (ots)

Am 05.09.2019 ereignete sich auf der K 62 in der Gemarkung Ürzig ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge die K 62 von Ürzig (Höhe) in Richtung Mont Royal. Kurz hinter Ürzig wollte die vorausfahrende 65 jährige Fahrzeugführerin nach links in einen Waldweg abbiegen. Hierbei bremste sie ihr Fahrzeug stark ab. Der hinter ihr fahrende 68 Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführer und wurden zwecks ärztlicher Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befand sich das DRK mit einem RTW, der Rettungshubschrauber Christoph 10 und die Feuerwehren aus Ürzig und Zeltingen-Rachtig.

