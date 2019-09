Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, den 04.09.2019, befährt gegen 18:55 Uhr ein Motorradfahrer die K 39 aus Naurath kommend in Richtung Hetzerath. Vermutlich in Folge nicht eingepasster Geschwindigkeit kommt er mit seinem Krad in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Bei dem Sturz zieht sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und wird mit dem Rettungshubschrauber in das Brüder-Krankenhaus nach Trier verbracht. Am Motorrad entsteht Totalschaden.

Oliver Schneidereit

Polizeihauptkommissar

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich

