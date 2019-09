Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Rittersdorf (ots)

Am Mittwoch, 04.09.2019, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Schulstraße in Rittersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem vorausfahrenden Pkw und einem nachfolgenden Traktor. Der Pkw musste verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern. Das erkannte der nachfahrende Traktorfahrer wohl zu spät und fuhr auf den bremsenden Pkw auf. Im Anschluss entfernte sich der Traktorfahrer von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell