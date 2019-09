POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 04.09.2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Autofahrerin überschlägt sich

Ort: Boxberg, B 421

Zeit: 03.09.2019, 06.30 Uhr

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Daun befuhr die B 421 von Kelberg in Richtung Dreis-Brück. Kurz nach der Ortslage von Boxberg kam die junge Frau aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Böschung überschlug sich der PKW und blieb lieb in einem nahegelegenen Maisfeld stehen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.

Ereignis: Autofahrer überfährt Bremskeil, Verlierer gesucht

Ort: K54, Oberbettingen nach Lissendorf

Zeit: 02.09.2019, 18.50 Uhr . Eine Autofahrerin aus der VG Gerolstein befuhr die K 54 von Oberbettingen in Richtung Lissendorf. Im Streckenverlauf überfuhr sie mit dem Auto einen dort liegenden großen metallenen Bremskeil. Dieser war möglicherweise zuvor von einem LKW herabgefallen. Das Fahrzeug der Frau wurde am Unterboden beschädigt. Die Polizei Gerolstein sucht nach dem Verlierer des Unterlegkeiles, 06591-95260.

