Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Herausgetastet - Zweiradfahrer muss ausweichen und stürzt

Rastatt (ots)

Ein 47 Jahre alter Leichtkraftradfahrer ist nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in der Kapellenstraße leicht verletzt worden. Der Zweiradlenker musste kurz nach 11:30 Uhr einer VW-Lenkerin ausweichen, die sich mit ihrem Golf aus einem Grundstück in die Kapellenstraße hineintastete. Zu einer Kollision zwischen dem Motorrad und dem Golf ist nicht gekommen, der Biker kam durch das Ausweichmanöver jedoch zu Fall. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Sicht der 24 Jahre alten Autofahrerin zwar durch einen ordnungswidrig abgestellten Wagen eingeschränkt, notfalls hätte sie sich aber aus der Grundstücksausfahrt herauswinken lassen müssen. Der Sachschaden am Leichtkraftrad dürfte wenige Hundert Euro betragen.

