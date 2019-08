Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, L 608 - Defekter Blinker für Kollision verantwortlich?

Durmersheim (ots)

Ein mutmaßlich defekter Blinker hat am Donnerstagnachmittag auf der Malscher Straße zu einer Fehleinschätzung einer 22 Jahre alten Audi-Fahrerin und in der Folge zu einer Kollision geführt. Die junge Autofahrerin wollte kurz vor 17 Uhr ein in Richtung Malsch fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeuggespann überholen. Der 20 Jahre alte Lenker des Traktors beabsichtigte zur gleichen Zeit nach links in einem Feldweg abzubiegen. Weil der Blinker an seinem Anhänger offenbar nicht funktionierte, war das Vorhaben des Heranwachsenden für die Audi-Fahrerin nach bisherigen Feststellungen nicht erkennbar. So kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge und einem daraus resultierenden Sachschaden von rund 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell