Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bitburg (ots)

In der Zeit vom Montag, 26.08.2019, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 27.08.2019, 08.00 Uhr, sind 6 Briefkästen und der Hauseingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Alte Gerberei in Bitburg durch Graffiti beschädigt worden. Die Briefkästen befinden sich in einem Durchgang zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof und dem Zugang zum dortigen Parkhaus.

Alle Schmierereien an den Briefkästen und im Eingangsbereich wurden vermutlich mit einem wasserfesten schwarzen Stift ausgeführt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell