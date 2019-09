Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch

Rommersheim

Am vergangenen Samstag wurde um ca. 16.45 Uhr durch zwei bisher unbekannte Täter versucht, in Rommersheim in ein Einfamilienhaus einzubrechen. In diesem Tatzusammenhang wurde durch Zeugen in der Ortslage Rommersheim ein weißes Fahrzeug beobachtet. Genauere Angaben zur Art des Fahrzeuges, zum amtl. Kennzeichen und zu den Insassen konnten die Zeugen bisher nicht machen.

Die Polizei Prüm sucht daher Zeugen, die ergänzende oder konkretere Angaben zu diesem Fahrzeug machen können.

Weiter bittet die Polizei Prüm um Mitteilungen, ob am vergangenen Samstag in Rommersheim sonstige Beobachtungen gemacht wurden, die einen Bezug zum Einbruchsversuch haben könnten.

