Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rauchentwicklung in der Grundschule St.Hubertus in Körperich

Bitburg (ots)

Am Montag, dem 02.09.2019, wurde gegen 14:40 Uhr der Brand einer Geschirrspülmaschine in der Grundschule St. Hubertus in Körperich gemeldet. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei Bitburg angefahren. Vor Ort konnte die Lage schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einer starken Rauchentwicklung aus der Geschirrspülmaschine. Eine der beiden Lehrerinnen der Nachmittagsbetreuung bemerkte dies glücklicherweise frühzeitig, sodass die zweite Lehrerin die 17 Schüler noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unversehrt aus der Schule evakuieren konnte. Die mitteilende 61-jährige Lehrerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Da die betroffenen Räumlichkeiten durch die Feuerwehr gelüftet werden mussten, wurden die Kinder von den durch die Einsatzkräfte informierten Eltern an der Grundschule abgeholt.

