Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneute Sachbeschädigung an der Grundschule in Bullay

Bullay (ots)

Am Wochenende kam es an der Grundschule in Bullay erneut zu Sachbeschädigungen. Dabei wurden durch die bislang unbekannten Täter zwei Fensterscheiben am Grundschulgebäude eingeschlagen. Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Samstagmorgen, dem 31.08.19 und Montagmorgen, dem 02.09.19 ereignet haben.

Die Polizei Zell bittet mögliche Zeugen darum, sich bei zweckdienlichen Hinweisen unter der Nummer 06542/9867-0, pizell@polizei.rlp.de, zu melden.

