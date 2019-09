Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Wittlich (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ort: B 257, Wallenborn

Zeit: 31.08.2019, 18:35 Uhr

Am Samstag, dem 31.08.2019, befährt ein Motorradfahrer die B 257 von Wallenborn kommend in Fahrtrichtung Oberstadtfeld, als er in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Hinterrad wegrutscht und zu Fall kommt. Das Motorrad kollidiert mit der linken Schutzplanke, wird abgeleitet und kommt links der Fahrbahn im Graben zum Liegen. Der Fahrer rutscht über die Fahrbahn ebenfalls in den Graben links neben der Fahrbahn. Schwerverletzt wird er ins Krankenhaus Daun verbracht. Das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt.

