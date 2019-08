Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streitigkeiten auf Parkplatz

Manderscheid (ots)

Am Samstag, 31.08.19 kam es gegen 16:30 Uhr zu einer lautstarken und handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Manderscheid. Die Situation müsste von Besuchern des Netto-Marktes oder des benachbarten Penny-Marktes beobachtet worden sein. Wer Zeuge dieser Auseinandersetzung wurde oder Hinweise dies bezüglich geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

