Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bengel (ots)

Am Freitag, 30.08.2019, gegen 14.00 Uhr, befuhren ein Lkw-Fahrer und ein blauer Fordfahrer in Bengel hintereinander die Koblenzer Straße in Richtung Kinderbeuern. Beide Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt anhalten. Der Lkw-Fahrer rollte oder fuhr leicht zurück und kollidierte gegen den hinter ihm fahrenden Ford. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 1.000 EUR. Ob der Lkw-Fahrer die Kollision bemerkt hat, ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich, Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Polizeiinspektion Wittlich

Peter Ewertz, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell