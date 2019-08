Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schädigendes Ereignis zwischen Dreis-Brück und Oberehe

Dreis-Brück (ots)

Ereignis: Schädigendes Ereignis zwischen Dreis-Brück und Oberehe Ort: Dreis-Brück, B 421, zwischen Dreis-Brück und Oberehe Zeit: Do., 29.08.2019, 17.00 Uhr bis 18:00 Uhr

Am Donnerstag, den 29.08.19, in dem Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ist es auf der B 421, zwischen Dreis-Brück und Oberehe, zu einem schädigenden Ereignis gekommen. In diesem Zusammenhang wird nach einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich Lkw, gesucht, das in dieser Zeit an der Straße, direkt vor dem Gebäude der Nürburg-Quelle, geparkt hat. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Daun, unter Tel.-Nr.: 06592/96260, entgegen.

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592 / 9626-0

Fax : 06592 / 9626-50

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell