Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 30.08.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Unbekannte brechen Baucontainer auf

Ort: Dreis-Brück, B 421

Zeit: 28.08.2019, 16.45 Uhr bis 29.08.2019, 06.50 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam Zugang zu zwei Baucontainern, die im Baustellenbereich der B 421 in Richtung Radersberg abgestellt sind. Ein unmittelbar davor abgestellter Radlader wurde zunächst weggefahren. Nach dem Zutritt entwendeten die Unbekannten einige hochwertige benzinbetriebene und elektrische Werkzeuggeräte. Außerdem wurden mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen, sowie eine geringe Menge Bargeld. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

