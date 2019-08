Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rücksichtsloses Überholen im Kurvenbereich

Zell (ots)

Am 30.08.2019 zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr kam es in der Baustelle auf der B 421 (Zeller Berg) in Fahrtrichtung Zell zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein Pkw VW Passat überholte trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge im Kurvenbereich. Als ihn einer der überholten Pkw-Fahrer darauf aufmerksam machte, führte der Fahrer des Passat eine Vollbremsung durch, so dass auch der Zeuge bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

