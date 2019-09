POL-PDWIL: Pressebericht der Polizei Daun vom 02.09.2019

Polizeidirektion Wittlich

Pressebericht der Polizei Daun vom 02.09.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Diebe entwenden Baumaschine

Ort: Mehren, Hinterm Hassel

Zeit: 31.08.2019, 00.40 Uhr bis 01.09.2019, 10.10 Uhr

Unbekannte Personen entwendeten in der Nacht zum Sonntag einen Radlader, der auf einer Baustelle abgestellt war. Der Eigentümer fand das Gerät am Sonntagmorgen an einem Waldstück, in der Nähe des Tatortes, vor. Die Gabel der Baumaschine war demontiert worden. Am Radlader wurden ein Außenspiegel und der vordere Scheibenwischer beschädigt. Außerdem stellte der Eigentümer neue Kratzer im Bereich der Motorhaube festgestellt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

