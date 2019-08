Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Verletzte nach Schlägerei

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es am Berliner Platz vor einem Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung aus einer Gruppe von bis zu zwölf Personen heraus. Einer der Beteiligten musste mit einer Kopfverletzung vor Ort durch eine RTW-Besatzung behandelt werden. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte er ab. Gegen alle Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Zwei Männer kamen dem Platzverweis nicht nach, sie wurden in Gewahrsam genommen.

