Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Brand eines Wohn- und Bürogebäudes

Baden-Baden (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand im Dachstuhl eines mehrgeschossigen Wohn- und Bürogebäudes in der Baden-Badener Innenstadt am Sonnenplatz. Insgesamt sieben Personen konnten unversehrt das Gebäude verlassen und in einem nahegelegenen Hotel unterkommen. Der Brand dürfte im obersten Stockwerk ausgebrochen sein, in dem sich ein Bürokomplex befindet. Die Feuerwehr Baden-Baden und mehrere umliegende Feuerwehren sind aktuell (Stand 06:45 Uhr) noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer ist größtenteils unter Kontrolle, jedoch lodern immer wieder Glutnester auf. Ein Polizeihubschrauber unterstützt die Löscharbeiten aus der Luft mit seiner Wärmebildkamera. Der Einsatzort wurde großräumig abgesperrt. Über die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens lassen sich noch keine Aussagen treffen. Personen wurden nicht verletzt. Br

