Polizei Dortmund

POL-DO: Hausbewohnerin überrascht drei Einbrecher in Dortmund-Kirchlinde: Polizei fahndet nach weißem Alfa-Romeo und drei Tätern

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0867

Nach einem Einbruch am Mittwoch (31. Juli) in ein Reihenhaus an der Frohlinder Straße in Dortmund-Kirchlinde fahndet die Polizei nach drei Männern, die mit einem weißen Alfa Romeo geflüchtet sind.

Gegen 16.45 Uhr verließ eine Frau ihr Wohnhaus an der Frohlinder Straße. Um 17.18 Uhr kehrte sie zurück - als sie die Tür öffnete, hörte sie unbekannte Stimmen aus dem Haus. Ein Unbekannter drückte die Tür zu. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten dann drei Personen aus dem Haus. Sie liefen durch den Garten, kletterten über einen Zaun und stiegen an der Frohlinder Straße / Ecke Auf der Goldbreite in einen weißen Alfa Romeo mit Recklinghäuser Kennzeichen ein. Mit dem Pkw fuhren sie davon.

Am Tatort stellte die Polizei fest, dass Einbrecher am Werk waren. Sie hatten eine Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht. Sie erbeuteten etwas Bargeld und Schmuck.

Zeugen konnten die flüchtenden Männer beschreiben:

Täter 1: Fahrer des Pkw. 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, Glatze, Bart, rotes T-Shirt, Jeans, schwarze Tasche. Täter 2: Mitte 40, maximal 1,70 Meter groß, kräftige und laut Zeugen "moppelige" Figur, Halbglatze. Täter 3: leicht untersetzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den weißen Alfa Romeo und die drei Tatverdächtigen geben können, um Anruf beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231 / 132 7441. Tipps zum Schutz vor Einbrechern erteilt das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter Tel. 0231 / 132 7950.

