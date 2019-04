Polizei Hagen

POL-HA: Gullydeckel ausgehoben - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Am Freitag, 26.04.2019, meldete sich gegen 04:20 Uhr ein Zeuge bei der Polizeileitstelle. Auf der Zieglerstraße bemerkte er, dass drei Gullydeckel durch Unbekannte angehoben wurden. Diese steckten schief in ihren Verankerungen. Aufgrund dieser Position stellten sie eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar. Wer die schweren Deckel verschob und aus welchem Grund er dies tat, ist noch völlig unklar. Die hinzugerufenen Beamten setzten sie wieder in die Fassungen und legten eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

