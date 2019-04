Polizei Hagen

POL-HA: Angriff auf Zug der Hessischen Landesbahn vom 13.04.2019 - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Mordkommission Hagen

Aufgrund der intensiv und mit Hochdruck geführten Ermittlungen hat sich ein Tatverdacht gegen den 49-jährigen Lokführer, der den - ansonsten unbesetzten - Zug zur Vorfallszeit steuerte, ergeben. Der Lokführer geriet insbesondere durch die Auswertung von Tatortspuren in den Fokus der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Siegen erwirkte beim Amtsgericht Siegen Durchsuchungsbeschlüsse für dessen Wohnungen in Lünen und in Erndtebrück. Nach der am Mittwochnachmittag erfolgten Durchsuchung nahmen die ermittelnden Polizeibeamten den 49-Jährigen am Erndtebrücker Bahnhof vorläufig fest. Er bestreitet die Tat und wurde am heutigen Tag (Donnerstag) mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Auskunft erteilt: Staatsanwaltschaft Siegen Staatsanwalt Rainer Hoppmann 0271/3373360

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Siegen

Staatsanwalt Rainer Hoppmann

0271/3373360

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell