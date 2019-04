Polizei Hagen

POL-HA: Unfall in Haspe - Zwei Verletzte

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2019, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Haenelstraße. Diese fuhr nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16:50 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Opel entlang. An einer Kreuzung bog er nach links in die Voerder Straße ab. Zeitgleich fuhr eine 75-Jährige in ihrem Mitsubishi in den Kreuzungsbereich ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Unfall beider Fahrzeuge. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags beider PKW auslösten und sich die Mitsubishi-Fahrerin, sowie die 21-jährige Beifahrerin des Opels, leicht verletzten. Die Fahrzeuge mussten später abgeschleppt und die verletzten Frauen in Krankenhäuser gebracht werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte.

