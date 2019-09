Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in Grüngutannahmestelle

Plein (ots)

Am 04.09.2019, gg. 14.00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Wittlich über eine Rauchentwicklung in der Grüngutannahmestelle der Gemeinde Plein in Kenntnis gesetzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es zu einer Selbstentzündung des in einem 20m³-Container gelagerten Grünguts. Der Brand konnte durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Plein gelöscht werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell